قالت السلطات البحرية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق بحر المانش، في وقت متأخر من مساء الإثنين، تحمل على متنها إيميليانو سالا، النجم الجديد لفريق كارديف سيتي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية وفرنسية، أن الطائرة كانت تقل مهاجم فريق نانت السابق، الذي وقع للنادي الويلزي هذا الأسبوع، في اتفاق بلغت قيمته نحو 17 مليون أورو.

وكشف خفر السواحل البريطاني في بيان، أنه يقدم يد العون لخفر السواحل في جزيرة جيرسي للبحث عن طائرة خفيفة فقدت قبالة أولديرني في جزر القنال، مضيفا أنه "لم يتم العثور على الطائرة بعد".

وقالت الشرطة في جزيرة جيرنسي إن الطائرة المفقودة كانت في طريقها من نانت إلى كارديف وعلى متنها شخصان.