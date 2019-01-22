قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ،اليوم الثلاثاء ، خلال زيارة العمل التي قادته لولاية سطيف وتدشينه وحدتين بمصنع إيريس الأولى لصناعة الأجهزة الإلكترونية و

الثانية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية ،بأن دائرته الوزارية "مستعدة لدراسة كل الحلول الممكنة لتخفيض تكلفة إنتاج أجهزة الإعلام الآلي" ضمن مشروع لفائدة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة.

وقال الوزير، أن وزارته مستعدة لدراسة الحلول الممكنة لتخفيض تكلفة إنتاج أجهزة الإعلام الآلي بـ"قدرة القائمين على مؤسسات إنتاج هذه الأجهزة على توفيرها بنوعية و بتكاليف منخفضة" ضمن مشروع وصفه بـ"الاستراتيجي" لفائدة وزارة التربية الوطنية التي تحتاج لـ"ملايين الأجهزة الموجهة لتلاميذ مختلف المدارس الابتدائية و المتوسطات".

وأعطى الوزير خلال نفس المناسبة تعليمات للقائمين على الوحدة الجديدة لصناعة الأجهزة الإلكترونية "أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية" بضرورة "تسطير استراتيجيات تسمح برفع نسبة الإدماج و حسن التصميم ثم التصدير".