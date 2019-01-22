كشف حزب الحرية والعدالة اليوم الثلاثاء في بيان له، عن قراره بعدم تقديم مرشح عنه للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في 18 أفريل المقبل.

وفي بيان توج اجتماع مكتبه الوطني المنعقد أول أمس الأحد، تحت رئاسة محمد السعيد رئيس الحزب والذي خصص لدراسة الوضع السياسي في البلاد غداة استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد حزب الحرية والعدالة

امتناعه عن تقديم مرشح عنه لهذا الاستحقاق، مع الإبقاء على اجتماعاته مفتوحة إلى حين اجتماع مجلسه الوطني نهاية الشهر القادم.

وأرجع الحزب هذا القرار حسبه إلى "الغموض والضبابية" التي أكد أنها لا تزال تلف المشهد السياسي الوطني، معتبرا الانتخابات الرئاسية "فرصة أخرى للتغيير الجذري الذي يفرضه مستوى تطور الوعي السياسي للمجتمع، وحاجة أجيال الاستقلال إلى خطاب جديد يتماشى مع طموحاتها وانشغالاتها، انسجاما مع متطلبات العصر".

يذكر أن محمد السعيد سبق له وأن ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.