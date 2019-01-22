أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر صنفت في التقرير الذي أعدته منظمة الطيران المدني الدولي في جوان 2017 ، في المركز 26 من أصل 54 دولة إفريقية من حيث تنفيذ معايير السلامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بمعدل 58.23 بالمائة وهو مؤشر دون المتوسط مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 79.46 بالمائة مع العلم أن المعدل الإفريقي بلغ 50.18 بالمائة.

وحسب الوزير، أصبح ضروري، إعادة النظر في تنظيم الإدارة الحالية للطيران المدني من خلال اقتراح إعادة هيكلتها في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تسمى" الوكالة الوطنية للطيران المدني" بحيث تتمتع بالاستقلالية المالية وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني.

و من بين مهام هذه الوكالة الوطنية للطيران المدني منح شهادة الناقل الجوي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقدمون خدمات النقل الجوي للأشخاص والبضائع ومنح شهادة الاستغلال لمستغلي الخدمات الجوية الخاصة.