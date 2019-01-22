طالبت الرابطة المحترفة لكرة القدم أندية الرابطتين الأولى والثانية بتنصيب لجان الأنصار الخاصة بها وذلك في إطار محاربة العنف في الملاعب، حسبما راسلت به الهيئة الكروية الأندية المحترفة.

وأوضحت الرابطة "في إطار إطلاق اللجنة المكلفة بمكافحة العنف في الملاعب، تعلم الرابطة المحترفة الأندية أنها ملزمة بتنصيب لجنة أنصارها مثلما تنص عليه المادة 201 من قانون رقم 13-05 يوم 23 جويلية 2013, المتعلقة بتنظيم وتطوير النشاطات الرياضية والتي تنص على : الأندية والجمعيات الرياضية المنظمة للتظاهرات الرياضية مطالبة بتنصيب لجان أنصارها.

ومثلما تنص عليه المادة رقم 03 من المرسوم التنفيذي رقم 15-37 الصادر بتاريخ 16 فيفري 2015 المحددة للقرارات التطبيقية لدى الأندية الرياضية المحترفة والمحددة للقوانين الأساسية الخاصة بالشركات الرياضية التجارية : أن المادة 03 من الفقرة 4 التي تنص على : أن النادي الرياضي المحترف مطالب بتحمل الالتزامات حول الوقاية ومحاربة العنف في المنشآت الرياضية خاصة من خلال تنصيب لجنة أنصار تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها".

وأخذت ظاهرة العنف في الملاعب منحى خطير، مما دفع بالسلطات لاتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة، حيث تم تسجيل 80 حالة عنف في الملاعب خلال مرحلة الذهاب من الموسم الجاري حسب الإحصائيات التي كشف عنها مدير الأمن العمومي، محافظ الشرطة عيسى نايلي خلال ندوة صحفية يوم 13 جانفي 2019.

وحسب هذا المسؤول فإن هذه الأعمال قد جرت خلال مباريات الرابطة الأولى (28 حالة) والثانية (8 حالات) إضافة إلى بطولة الهواة (13 حالة) وكأس الجزائر ومباريات دولية (12 حالة) علاوة على 19 حالة في البطولات الدنيا (جهوي وولائي).

وأوقفت مصالح الأمن 726 شخص من بينهم 82 قاصر, بينما تم تقديم 198 شخص للعدالة.