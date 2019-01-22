أفادت قيادة الدرك الوطني لبومرداس اليوم الثلاثاء للخبر بأن مصالح الدرك الوطني وجهت ضربة لمافيا المواد الغذائية الفاسدة ببومرداس والتي كانت موجهة للاستهلاك.

وأكدت أن تمكنت مصالح الدرك الوطني ببومرداس من اكتشاف مخزن سري لإعادة تعليب وتغليف مواد غذائية منتهية الصلاحية لإعادة بيعها في الأسواق ، حيث تمكنت عناصر الدرك الوطني ببومرداس، من حجز أكثر من 8000 علبة لمنتوج الشاي منتهي الصلاحية بمختلف الأنواع ، 64 دلو من كريمة خاصة بالحلويات ، و1500 علبة منتوج مرق الدجاج منتهي الصلاحية ، حيث تم تسجيل مخالفات تتعلق بحيازة مواد استهلاكية فاسدة ، خداع المستهلك عن طريق الغش في تركيبة المنتوج ، استعمال مواد مجهولة المصدر ، عدم احترام شروط النظافة ، وعدم امتلاك رخصة منشأة مصنفة ، وتم إتلاف المحجوزات.

من جهة أخرى، كشفت اليوم الثلاثاء قيادة الدرك الوطني للمجموعة الولائية لبومرداس عن حجز كمية هامة من حليب الأطفال الفاسد تقدر ب117 قنطار من حليب الأطفال الفاسد.

تمكنت وحدات الدرك الوطني بسوق الحد ، أثناء تنفيذهم لدورية عبر إقليم الاختصاص ، من توقيف جرار طريقي نوع رونو ، مع مقطورة نوع كومات ، التي كانت تحتوي على 117 قنطار من مادة مسحوق بودرة الحليب ، نوع فونتيرا ، حيث تم رفع المخالفات التالية: غياب فواتير الشراء عدم وجود سجل تجاري يسمح بممارسة النشاط ، قامت مصالح الدرك الوطني بحجز السلعة والشاحنة مع فتح تحقيق حول القضية.