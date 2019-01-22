عين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الثلاثاء مراد وضاحي مديرا جديدا للديوان الوطني للثقافة والإعلام خلفا للخضر بن تركي الذي تقلد المنصب لأكثر من عشرين عاما وفق بيان لوزارة الثقافة.

وكان مراد وضاحي -48 سنة- قبل تنصيبه على رأس الديوان يشغل منصب مدير لإذاعة "جيل آف أم".

وقال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أن تعيين وضاحي يدخل في إطار "بعث نفس جديد" للمؤسسات التابعة للوزارة و"الاستفادة من خبرات جديدة أظهرت جدارتها في تحمل المسؤوليات".

وكان الديوان الوطني للثقافة والإعلام قد تأسس في 1998 وقبل هذا كان يحمل اسم "المركز الوطني للثقافة والإعلام".