قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تمكين المكتتبين في برنامج "عدل" من الإطلاع على ست معلومات خاصة بتقدم ملفاتهم السكنية بمجرد تحميل التطبيق الخاص بها على هواتفهم النقالة، منها معلومات حول مواعيد دفع الأشطر السكنية واختيار المواقع ومدى تقدم الطلبات وغيرها.

وحسب مصدر عليم من وزارة السكن والعمران والمدينة متحدثا لـ"الخبر"، فإن الإجراء يأتي من أجل تسهيل وصول المعلومات للمسجلين في البرنامج السكني "عدل"، كون العديد من المراحل تسبق استلام مفاتيح السكن، والتي يسعى المكتتبون في كل مرة للاطلاع عليها عبر توجيه استفسارات للوكالة أو وزارة السكن، عبر البريد العادي التقليدي أو عبر التنقل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئتين.

وأضاف المصدر نفسه أن المكتتبين بفضل هذا التطبيق سيختصرون هذه المراحل وسيتمكنون من الولوج مباشرة إلى الملف الخاص بهم والاطلاع على ست معلومات وهي: معالجة الملفات، مواعيد دفع الأشطر السكنية: الأول، الثاني، الثالث والرابع، اختيار الموقع، تسلم شهادة ما قبل التخصيص، الموعد عند الموثق، إضافة إلى موعد تسليم المفاتيح.

وينتظر أن تشرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، صباح الغد الأربعاء، على لقاء مع جمعيات المكتتبين بهدف الاطلاع على تفاصيل التطبيق وإبداء رأيها بشأن الخدمات التي يُقدمها. على صعيد آخر، حذر مصدرنا من تطبيق مواز مزور استحدثه صاحبه ووضعه للتحميل، ويهدف إلى الاستيلاء على بيانات المكتتبين الذين يدخلونه ويحاولون الاطلاع على ملفاتهم عبر النوافذ التي يقترحها. وأضاف المصدر نفسه أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ستضع كامل التفاصيل الخاصة بالتطبيق بشكل يمنع الاحتيال على المكتتبين، خاصة أن الأمر يتعلق ببيانات شخصية.

يأتي هذا بالموازاة مع ارتفاع العمليات الخاصة بالبرنامج السكني، من دفع أربعة أشطر السكنية والحصول على شهادة التخصيص واختيار المواقع وغيرها، بعدما كان الحصول على مسكن "عدل" في بداية إطلاق البرنامج سنة 2001 أو لدى تحيينه سنة 2013 يقتصر على دفع شطرين من قيمة السكن والحصول على المفاتيح فقط، غير أن كثرة الإجراءات وتأخر تسليم السكنات التي كان مبرمجا أن تنتهي في أجل أقصاه سنة 2015، جعل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تستحدث هذا التطبيق الجديد الذي يمكن المكتتبين من الاطلاع على ملفاتهم عن بعد.