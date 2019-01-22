تأهل المنتخب القطري إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، وذلك بفوزه الثلاثاء على المنتخب العراقي، بهدف نظيف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان الدولي.

وسجل هدف الفوز لمنتخب "العنابي" اللاعب بسام الراوي في الدقيقة 62، عبر تسديدة مقوسة رائعة من كرة ثابتة جهة اليسار.

وستقابل قطر في لقاء ربع نهائي البطولة كوريا الجنوبية، في حين ستجمع باقي المباريات في هذا الدور كلا من، فيتنام واليابان، الصين وإيران، والإمارات وأستراليا.