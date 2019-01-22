حسم وفاق سطيف اليوم الثلاثاء قمة الدور الثمن نهائي لكأس الجمهورية، بعد فوزه على اتحاد الجزائر بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وسجلت الأهداف من طرف بدران (د 3)، فرحاني (د 51) وجابو (د 79) للوفاق وشريفي (د 49 من ضربة جزاء) للاتحاد.

وسيواجه وفاق سطيف في الدور ربع النهائي المقرر ذهابا وإيابا، اتحاد عنابة المنتمي للرابطة الثانية.

وتتواصل مقابلات الدور ثمن النهائي يوم غد الأربعاء قبل أن تختتم يوم 29 جانفي بلقاء مولودية وهران-نجم مقرة.

النتائج

نادي بارادو - اتحاد الحراش 3-0

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 3-1

شباب بلوزداد - سريع المحمدية 3-0

اتحاد عنابة - أهلي برج بوعريريج 3-1

شبيبة بجاية - شباب بوقيراط 4-1

الأربعاء 23 جانفي:

مستقبل الرويسات - شباب قسنطينة (14:30)

نصر حسين داي - مولودية الجزائر (15:00)

الثلاثاء 29 جانفي:

مولودية وهران - نجم مقرة (17:00).