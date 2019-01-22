قالت الجمعية الألمانية لعلاج ‫السرطان إن اللون الأسود للبراز يستدعي استشارة الطبيب فورا، لأنه ‫ينذر بالإصابة بسرطان الأمعاء.

‫وأوضحت الجمعية أن اللون الأسود يرجع إلى وجود دم في البراز ‫يتغير لونه إلى الأسود بسبب التفاعلات الكيميائية في الأمعاء.

‫ويزداد احتمال هذا الاشتباه في حال وجود أعراض مصاحبة أخرى من قبيل ‫آلام بطن شديدة ومتكررة في صورة تقلصات وغازات شديدة مستمرة، وتصلب منطقة ‫البطن بشكل ملموس، وغازات قوية مستمرة، ورائحة كريهة للبراز، وأصوات البطن ‫العالية، بالإضافة إلى الشحوب والإعياء وانخفاض المجهود وفقدان الوزن.

وتتمثل عوامل الخطورة لسرطان الأمعاء في عوامل وراثية، ‫بالإضافة إلى أسلوب الحياة غير الصحي، أي التدخين وشرب الخمر والتغذية ‫الغنية بالدهون وقليلة الألياف الغذائية والإكثار من اللحوم الحمراء.

وعلى أي حال، ينبغي استشارة الطبيب فورا لمعرفة سبب لون البراز الأسود وإجراء اللازم.