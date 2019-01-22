أفادت وسائل إعلام متخصصة بتقارير متواردة حول العالم، تفيد بتعطل تطبيق WhatsApp الشهير، وذلك عقب زيادة الاستعلام حول التطبيق في موقع رصد الانقطاع المستقل "Down Detector".

وعلى موقع تويتر أبرزت مجموعة كبيرة من الحسابات أن التطبيق الإلكتروني تعطل عن العمل، حيث تسبب العطل في عدم مقدرة مستخدمي التطبيق، على إرسال الرسائل سواء عبر هواتف "أندرويد" أو "آيفون" .

ولم تعلق الشركة حتى الآن عبر حسابها في موقع "تويتر" على هذا العطل.