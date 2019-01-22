لقي 04 أشخاص حتفهم بعين المكان ، وأصيب اثنان ، في حادث مرور خطير وقع ، مقتبل هذه الليلة ، عند مخرج بلدية وادي فراغة شمال شرقي ڨالمة، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة ذات صهريج لبيع مياه الشرب وسيارة سياحية من نوع "هيونداي أكسون"، حسب خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بڨالمة.

وقد هرعت مصالح المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية عين بن بيضاء مدعومة بمصالح الوحدة الثانوية لدائرة بوشڨوف،إلى عين المكان ، لإخراج جثث الضحايا، وإسعاف الجريحين . وحسب بيان لمصالح خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، صدر في حدود الساعة الـ21 و15 دقيقة من هذه الليلة ، فإنّ القتلى هم : ط.ع 37سنة ــ م.ع 35سنة ــ ع.ع 39سنة + قتيل رابع لم يتم التعرف على هويته لعدم توفر وثائقه الخاصة ، وجميعهم كانوا على متن السيارة السياحية.

وأما الجريحان حسب البيان نفسه، فيتعلق الأمر بـ" ق.م" 39سنة و"ح.ر"40سنة وهما راكبا الشاحنة، وقد تم نقلهما من مواطنين على متن سيارة خاصة، إلى مستشفى بوشڨوف، ليتم تحويلهما منه إلى المستشفى ابن رشد بولاية عنابة.

وبحسب المعلومات الأولية التي تناقلتها مصادرمتطابقة ، فإنّ القتلى ينحدرون من ولاية سوق أهراس المجاورة .