عبر عدد من أعضاء المجتمع المدني ببلدية مداوروش، في ولاية سوق أهراس، عن خيبة أملهم تجاه ممثليهم في المجلس الشعبي الولائي، بعد اكتشافهم توزيع 8 عقود لتشغيل الشباب لمدة سنتين على بعض الأقارب والأحباب. بعض المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي ساءهم استغلال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لمهامه للحصول على العقود من مديرية النشاط الاجتماعي والتصرف فيها وفق مزاجه الشخصي، مطالبين والي الولاية باستعمال صلاحياته في مواجهة ظاهرة المحاباة واستغلال النفوذ التي استفحلت في الفترة الأخيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناصب التشغيل. فهل يتحرك الوالي هذه المرة؟