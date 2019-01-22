أظهر وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اهتماما بالغا بالجسرين العملاقين اللذين بلغ ارتفاعهما 130 متر، على مستوى الطريق الوطني رقم 77 في جيجل. وكان إنجاز هذين الجسرين على ميزانية وزارة الموارد المائية، قصد تحويل الطريق حتى يتم تفادي أن تغمره مياه السد الجديد “تابلوط” في نفس الولاية. وقد جرى تحويل الطريق عبر الجسرين على مسافة 6 كيلومترات، ويمتد طول الجسر الأول 900 متر والثاني 1200 متر. وسر اهتمام نسيب بالجسرين هو حنينه إلى قطاع الأشغال العمومية، الذي اشتغل فيه سنوات طويلة قبل تعيينه على رأس قطاع الموارد المائية.