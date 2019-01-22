قال مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان، إن “الصيدلية المركزية وصلت إلى حد الإفلاس بسبب تراكم ديون المستشفيات من مستحقات الأدوية”.

أوضح الوزير خلال زيارته، أمس، إلى الشلف أن “الوزير الأول تدخل في جوان الماضي لحصول إدارة الصيدلية المركزية على قرض بنكي من أجل ضمان استمرار خدماتها في تزويد المؤسسات الصحية بمختلف الأدوية. حيث وصلت ديونها إلى أكثر من 38 مليار دينار”.

وشدد حسبلاوي على ضرورة تحرك مسؤولي المستشفيات من أجل تسديد الديون المترتبة عليها تجاه الصيدلية المركزية. وكشف أنه أرسل تعليمات صارمة إلى مديري الصحة تقضي بمنع مسؤولي جميع المؤسسات الاستشفائية من تحويل الاعتمادات المالية المخصصة في البند 13 الخاص باقتناء الأدوية إلى الاستعمالات الأخرى.

وحذر وزير الصحة مسؤولي قطاعه من التهاون في أداء مهامهم. وطالبهم بضرورة تحسين مستوى استقبال والتكفل بالمرضى. ولم يفوّت نواب البرلمان فرصة لقائهم مع الوزير لكشف الحالة المرضية التي يعيشها قطاع الصحة في الشلف، بسبب كثرة الهياكل وغياب أدنى الخدمات الطبية بها. وطالب المنتخبون بضرورة غلق المستشفيات ذات البناء الجاهزة التي تعود إلى زلزال الشلف، لكونها تجاوزت 35 سنة من الخدمة رغم أن عمرها الافتراضي قدر بعشر سنوات فقط، وألحوا على إعادة بنائها بمعايير صحية لأن وضعيتها المهترئة أصبحت تشكل خطرا على حياة المرضى والعاملين فيها.

ولم يخف الوزير حسبلاوي امتعاضه من الوضعية الكارثية لقطاعه بالشلف بسبب تأخر مشاريعه لأكثر من 10 سنوات واهتراء المستشفيات المنجرة بالبناء الجاهز.