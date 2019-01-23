حذرت نشرية خاصة من هبوب رياح قوية على عدة ولايات مصحوبة بتساقط معتبر للأمطار.

النشرية أشارت إلى أن رياح قوية ستمس كل من ولايات العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة بداية من اليوم وإلى غاية غد الخميس على الساعة الثالثة صباحا، وستكون مصحوبة بتساقط أمطار تصل الى 40 ملم.

كما ستشهد كل من ولايات، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، النعامة، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، سيد بلعباس، سعيدة، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، المسيلة هبوب رياح قوية تصل قوتها 70 كلم في الساعة.