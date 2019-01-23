صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد انتقادات ترامب المتكررة وتهديده بالانسحاب من التحالف.

وحسب صحيفة"واشنطن بوست" فقد قام غالبية أعضاء مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بتمرير مشروع القانون بحوالي 357 صوتاً مقابل 22.

وقال العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، إن "التحالف أثبت مراراً أن شعوب العالم الحرة هي الأقوى عندما تتعاون"، واصفاً التحالف بأنه "حصن ضد الإرهاب الدولي".

من جهته قال الديمقراطي جيمي بانيتا، "إن تعهد الدفاع المتبادل هو سبب كون حلف (الناتو) أنجح تحالف في التاريخ العسكري" مضيفاً أن الولايات المتحدة حصلت على قواعد عسكرية وضمانة بأنه لن تضطر للقتال بمفردها أبداً.

ويؤكد مشروع القانون تعهد قمة ويلز 2014 للاستثمار في الدفاع، والذي أعلنت بموجبه الدول الأعضاء بتحالف (الناتو) أنها ستسعى لعكس انخفاض الميزانيات المخصصة للدفاع وضمان أن ينفق كل عضو 2% من دخله القومي على القدرات الدفاعية لدعم (الناتو).

للإشارة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انتقد الحلف مراراً، زاعماً أن أعضاء الناتو "مقصرون ومدينون للولايات المتحدة".