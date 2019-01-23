دعا الخبير في اقتصاد الطاقة آيت شريف كمال إلى الإسراع في تبني اقتصاد طاقوي متنوع من أجل تفادي سيناريو محتمل في 2030 الذي يشير إلى إمكانية تعادل حاجات الطاقة المحلية في الجزائر بما تنتجه.

وكشف آيت شريف خلال استضافته اليوم الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" للإذاعة الجزائرية، أن المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة للفرد الواحد يعادل 1.2 طن وقال "لو نواصل في الاستهلاك بهذه الوتيرة فإن حاجياتنا من الطاقة سوف تتضاعف لمرتين في 2030 ولثلاث مرات في حدود 2040 وهناك سيناريو يشير إلى خطر أن تتعادل حاجات الطاقة في الجزائر لما تنتجه في سنة 2030 ".

وبحسب ضيف الأولى، فإن استهلاك الطاقة في الجزائر في 2005، بلغ 17 مليون طن من البترول عندما كان عدد الساكنة يقارب 30 مليون نسمة، فيما وصل الاستهلاك في 2017 إلى 58 مليون طن مما يعادل البترول بـ 40 نسمة من الساكنة ما يعادل 1.2 طن للمواطن الواحد في السنة .

وتقول المعادلة الطاقوية في الجزائر بحسب الخبير، أن مؤشرات إنتاج حقول الغاز والبترول تنخفض، فيما يتزايد الطلب على كل أنواع الطاقة محليا، عكس ما هو مسجل في السوق العالمية أين تضاءلت معدلات الطلب من الطاقة الغازية والبترولية وارتفع انتاجها بالمقابل .

وتنقسم القيمة الاستهلاكية بين ما تستهلكه المنازل بنسبة 42% قطاع النقل بـ 36 %، فيما يستهلك قطاع الصناعة أقل من 20 %.

ومن حيث نوعية الطاقة المستهلكة، أشار الضيف، أنه من 58 مليون طن من الطاقة التي يتم استهلاكها سنويا في الجزائر هناك 37 % من الغاز الطبيعي، و29 % مواد بترولية منها 80 % بنزين 28 % كهرباء و 4 % سيرغاز و 2 % أنواع أخرى .

الإشكال الكبير هو في اعتماد الجزائر على عائدات تصدير المحروقات وإذا لم نتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي لا بد من تجسيد انتقال طاقوي، يقول آيت شريف الذي أردف "في الحقيقة لا يمكننا الانتقال من نموذج اقتصادي جديد دون الانتقال إلى نموذج طاقوي جديد لأن هذا الأخير سيسمح لنا بتنويع مصادر الطاقة وإذا نوعنا مصادر الطاقة سننوع من التمويل، كما سيسمح بتقليص نسبة الاستهلاك للطاقات الموجودة حاليا "

فيما يتعلق بسعر الطاقة المنتجة الذي لم يرتفع منذ 2005 إلى 2016 إلا مرة واحدة فهو الآخر يصنع إشكالا - يقول آيت شريف- لاسيما وأن كلفة إنتاج الطاقة أكبر من عوائد بيعها في السوق المحلية .