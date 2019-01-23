خلف حادث مرور خطير سجل صبيحة اليوم جنوب بلدية عين آزال إصابة 10 مسافرين بإصابات متفاوتة في حادث انحراف وانقلاب حافلة من الحجم الصغير،على الطريق الولائي رقم 09 بمشتة الخندق بلدية القصبات ولاية باتنة 6 كم جنوب مدينة عين آزال ولاية سطيف.

وسارعت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية لعين آزال لإنقاذ المصابين، خمسة منهم إصاباتهم متفاوتة الخطورة وخمسة آخرين إصاباتهم خفيفة تتراوح أعمارهم بين 25 و 47 سنة من بينهم 4 نساء تم إجلاؤهم إلى "مستشفى السعيد عوامري" بعين آزال.