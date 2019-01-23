تمكنت عناصر الدرك الوطني ببلدية البيرين بالجلفة، أمس، و في ظرف لا يتعدى ساعتين من الكشف عن هوية مرتكبي جريمة قتل في حق سائق سيارة "كلونديستان" الذي استأجره الجناة من إحدى بلديات العاصمة على مستوى منطقة النفيفيخة المتواجدة في الجهة الشرقية من مقر بلدية البيرين، حيث ألقي القبض على أحد أفراد العصابة الذي كان على متن السيارة المسروقة من نوع "سايل - شوفرولي".

وتعود وقائع القضية حسب مصادر "الخبر"، إلى أنه بعد بلاغ تقدم به أفراد عائلة الضحية الذي يعمل على متن سيارته الغير مرخصة مفاده أن هذا الأخير منذ يومين أخبرهم بأنه متوجه إلى بلدية البيرين لنقل أشخاص إليها، لكن منذ تلك اللحظة لم يتصل بهم وهاتفه مغلق.

وبعد هذا البلاغ تحركت ذات الفرقة وفي ظرف وجيز تمكنت من رصد السيارة تسير على الطريق الذي يمر أمام مقر البلدية وعلى متنها شخص أخر وليس صاحبها ليتم إلقاء القبض عليه، وبعد تحقيق قصير انهار هذا الأخير واعترف بأنه تم قتل صاحب السيارة المغدور به و دلهم على مكان جثته.

وتنقلت ذات الفرقة إلى مسرح الجريمة حيث عثرت على جثة مفحمة لأن الجناة بعد قتله تم حرقه لطمس معالم الجريمة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة بعد معاينتها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة الذي أمر بفتح تحقيق معمق

وأضافت مصادرنا، أنه بعد التحقيق مع الجاني الأول تم إلقاء القبض على شخصين آخرين لهما صلة بالجريمة.