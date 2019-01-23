قاطع، اليوم، ببسكرة مديرو المتوسطات جلسة تقييم نتائج الثلاثي الأول المبرمجة بمتوسطة بشير بن ناصر و توجهوا صوب مقر مديرية التربية أين نظموا وقفة احتجاجية ردا على مدير القطاع الذي غاب عن الجلسة و كلف مساعديه لتأطيرها في وقت كانوا يتحينون هذه الفرصة لطرح جملة من الانشغالات كغلق باب الحوار و الإجراءات التعسفية المتخذة ضدهم .

أكد عدد من المديرين الذين تحدثوا إلينا أن عملية تقييم النتائج تشترك فيها عدة أطراف كالأسرة و المجتمع و التلميذ و الأستاذ و ظروف التمدرس لكن مدير القطاع لا يتأخر في تحميلهم المسؤولية و إصدار القرارات التعسفية الأحادية دون الرجوع للقوانين المعمول بها من ذلك؛ توقيف البعض منهم دون وجه حق .و ما زاد الطين بلة انسداد قنوات الحوار حيث يرفض نهائيا الاستماع إليهم ، ناهيك على الحقرة و التهميش و رفض مقابلتهم بما يسمح و طرح الانشغالات التي تساعد على تحسبين الجو العام للعمل الذي صار متشنجا .و طالب المعتصمون بضرورة إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي تشكو عدم الاحترام .و استدل من تحدث إلينا على سبيل المثال بإلزامهم بمحاضر الخروج في نهاية الموسم الدراسي حيث يطلب منهم شهادة تبرئة الذمة التي يتطلب الحصول عليها تأشيرات عديد المصالح بالمديرية ، كذلك التسرع في فرض العقوبات على المدراء .و حسبهم أن زميلة لهم تعرضت للاعتداء داخل مكتبها من طرف أستاذة بنفس المؤسسة .و رغم أنها رفعت شكوى للمديرية لإنصافها لكن لم يتخذ أي إجراء و لو كانت الصورة معكوسة لاتخذت جميع الإجراءات العقابية الصارمة ضدهم . المحتجون أكدوا أنهم عينوا ممثلين عنهم على أمل مقابلة مدير القطاع لكن محاولاتهم باءت هي الأخرى بالفشل. و أكد هؤلاء أن هذه الممارسات و السلوكات ستدفعهم إلى التصعيد في حركتهم الاحتجاجية و في حال عدم الاستجابة ستكون هناك قرارات أخرى كتجديد الاعتصام هذا الأحد و شل نشاطهم .إلى أن تفتح قنوات الحوار .