قدم اليوم، رئيس بلدية مزيرعة 60الواقعة على بعد كلم شرق ولاية بسكرة استقالته في دورة المجلس البلدي التي استدعيت لهذا الغرض.

و برر عبد المجيد بوزقو المنتمي لحزب الأرندي تخليه عن منصبه بالضغوطات التي يتعرض لها ، فضلا على أسباب شخصية أجبرته على الاستقالة حيث يفضل العيش كمواطن بسيط .

يذكر أن أعضاء المجلس يسعون إلى ثني ا" المير" عن قراره الذي وصف بالمفاجئ بالنظر إلى الوضع الطبيعي الذي تعيشه هذه البلدية التي تعد رائدة في المجال الفلاحي .