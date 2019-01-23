توفي شخص (31 سنة) منتصف نهار اليوم الأربعاء اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون داخل منزله بدوار "أولاد بوكحيل" ببلدية انسيغة (خنشلة)، بحسب ما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار تدخلت لإسعاف شخص وجد متوفيا جراء اختناقه بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة تشتغل بغاز البوتان.

وقام عناصر الحماية المدنية بنقل الجثة إلى المصلحة المعنية بمستشفى بابار في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية بإقليم الاختصاص تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وقد وصل عدد ضحايا الاختناقات بغاز أول أكسيد الكربون بولاية خنشلة منذ 28 ديسمبر الماضي إلى أربع وفيات في الوقت الذي أنقذت فيه مختلف وحدات الحماية المدنية المنتشرة عبر بلديات الولاية 12 شخصا من خطر الموت وفقا لنفس المصدر.