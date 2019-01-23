حسم اليوم الخميس شباب قسنطينة ونصر حسين داي تأهلهما إلى الدور الربع نهائي لكأس الجزائر، بعد تغلبهما على مستقبل الرويسات ومولودية الجزائر على التوالي.

وعانى شباب قسنطينة المتألق قاريا قبل أن يحسم مواجهته ضد مستقبل الرويسات بورقلة، حيث أنهى الفريق المضيف الشوط الأول لصالحه بهدف لصفر، قبل أن يعود زملاء بلخير بهدفين في الشوط الثاني.

وسينتظر شباب قسنطينة في الربع نهائي، المتأهل من مقابلة مولودية وهران ونادي مقرة المقرر إجراؤها في 29 جانفي الحالي.

من جهته حسم نصر حسين داي الداربي العاصمي الذي جمعه لمولودية الجزائر على ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وانتظر الجميع حتى الدقيقة 82، عندما نجح الهداف قاسمي في تسجيل هدف الفوز للنصرية عن طريق ضربة جزاء، صفرها الحكم عوينة بعد لمسة يد لحشود داخل منطقة الجزاء.

وسيواجه اشبال المدرب الجديد مزيان إيغيل في ربع النهائي، الجار شباب بلوزداد في داربي آخر مثير.