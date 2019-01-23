عاد نائب وزير الدفع الوطني، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح إلى اعتداء تيقنتورين خلال زيارته غلى الناحية العسكرية الأولى.

وقال قايد صالح في كلمة خلال ترأسه اجتماعا ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم وكذا قادة وحدات الناحية "أود اليوم بهذه المناسبة أن أتطرق وإياكم إلى مسألة في غاية الأهمية باعتبارها تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأخذ بالأسباب، وهي اليقظة، فاليقظة بمفهومها الشامل تمثل إدراك كافة المتغيرات والقدرة على قراءتها قراءة سليمة وصحيحة، وكذلك الوعي بمدى تأثيرها على مجرى الأحداث وصيرورتها".

وأضاف "من هنا تأتي أهمية العمل الاستباقي وضرورة تبنيه بصفة دائمة...... ولنا في المحاولة الإرهابية الفاشلة بتيقنتورين، أحسن مثال على ما نقول، تلك العملية التي أريد لها من قبل أطراف عديدة أن تكون اختبارا لقدرات الجيش الوطني الشعبي ويقظته، وأريد لها أساسا من بعض الأطراف الحاقدة التقليل من قدرة الجيش الوطني الشعبي في التخطيط والتنفيذ الناجح لعملية عسكرية بهذه الحساسية وبهذا الحجم، وفي ظل تلك الظروف".

وحسب قايد صالح فإن الهدف من هذه العملية الإرهابية هو "توظيفها توظيفا خبيثا وقذرا لضرب صورة الجزائر بين الأمم، فخابت حساباتهم جميعا"، مضيفا "أقول جميعا، ما ظهر منها وما بطن، وتأكد للقاصي والداني، من خلال العمل البطولي للجيش الوطني الشعبي، أن للجزائر جيش يحميها بعد الله سبحانه وتعالى. وإننا لا ننسى إطلاقا أن العملية النوعية والشجاعة لتقنتورين قد وجدت صدى طيبا على المستوى الوطني".