نجح برشلونة في التعاقد مع فرانكي دي يونج متوسط ميدان اياكس أمستردام الهولندي بعقد مدته خمس سنوات حتى عام 2024.

وحسم الفريق الكتالوني الصفقة رسميا مساء اليوم الأربعاء وأعلن في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن التعاقد مع اللاعب.

وتفوق النادي الاسباني على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان في الصفقة من خلال ضم اللاعب الذي كان مطلوبا بقوة في صفوف البي اس جي .

وحاول باريس إغراء وكيل أعمال دي يونج من خلال منحه عمولة بعيدا عن سعر الصفقة تصل إلى عشرة ملايين يورو .

ولكن رغبة دي يونج في الانتقال للبارسا كانت المحرك الرئيسي في الصفقة لتنتهي الأمور بالتوقيع على عقود الانتقال للبارسا.

وأفاد البارسا في البيان الرسمي إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 85 مليون يورو شاملة المتغيرات والحوافز.