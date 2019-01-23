نددت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بما وصفتها "الادعاءات الكاذبة" التي تروج مفادها أن استخدام بعض المضافات الغذائية في صناعة المشروبات الجزائرية تشكل إضرارا بالصحة.

وقال رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، في بيان له، أنه "بعد نشر العديد من البيانات الصحفية تتضمن تعليمات صادرة عن بعض مديريات الصحة الولائية، والتي لا أساس لها من الصحة وتشكل ضررا بالصحة، تدين جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات بشدة كل ادعاء أو تصريح من هذا المستوى من الخطورة والذي لم يتم نشره من قبل المصالح الرسمية المخولة".

وأضاف البيان أن هذه "الادعاءات الكاذبة" حول استخدام بعض المضافات الغذائية،E330, E171, E102, E307, E339, E325، لا أساس تقني لها ولا تقدم أي دليل يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن هذا "يستهدف فقط الإضرار علانية بسمعة المنتجين الوطنيين الجزائريين والإنتاج الوطني".

وحسب رئيس الجمعية علي حماني فإن " هذه الافتراءات أخطر من استخدام المضافات الغذائية، موضوع الادعاءات"، مضيفا أن "هذه الإضافات الغذائية شرعية ومرخص بها من قبل التشريعات الدولية (لجنة مشتركة من خبراء من دول المنظمة الدولية للتغذية و المنظمة العالمية للصحة) وكذا من قبل التشريع الوطني (المرسوم التنفيذي رقم 12-214 لـ 15 مايو 2012 المحدد لشروط استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري). هذا المرسوم يحدد في ملحقه أسمائها ووظائفها التكنولوجية.

حتى وإن كل نية للوقاية فهي مرحب بها ، إلا أننا نحن كجمعية جزائرية لمنتجي المشروبات، نرى أن بعض المدراء التنفيذيين الولائيين قد تساهلوا وبشكل كبير في طريقة تعاطيهم مع المعلومات التي تم جمعها من قبل جهات (أشخاص) غير مرخص لها بممارسة الرقابة.

وأضاف البيان أن هذه الجهات لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الكبيرة التي قد تنجر عن هذه الادعاءات ولا حتى التنظيم الدولي الذي يؤطر استخدام المضافات غذائية.

وحذر ذات المتحدث من مغبة هذه التصريحات الخاطئة و عواقبها الكارثية على كل المستويات. وتابع المصدر "هذه المزاعم تشكك في النصوص الجزائرية وسيادة الهيئات الوطنية، التي تعتبر الوحيدة التي تمتلك الصلاحية للخوض في هذه القضايا، وتشكك أيضا بمصداقية هذه المؤسسات والإدارات الصحية التي من المفترض أن تدعم الجهود الضخمة المتخذة من جميع الأطراف لحماية المستهلك الجزائري"، يضيف نفس المصدر.

لتجنب مثل هذه المظالم، - يضيف ذات المصدر- فإن الجمعية تطالب بتوضيح صلاحيات المديرين التنفيذيين للولايات فيما يخص تفسير محتوى القرارات والمراسيم. وأضاف حماني قائلا: "طالبنا بتدخل كلا من وزارتي التجارة والصحة لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب، مستقبلا، نشر هذه البيانات الصحفية من قبل مصادر غير مصرح بها في هذا المجال". وتابع "مثل هذا التحذير المغرض هدفه تضليل المستهلكين وارباكهم ناهيك عن الضرر الذي يلحق بقطاع الصناعات الغذائية وقطاع المشروبات الغذائية المنتجة بالجزائر على وجه الخصوص".

وقالت الجمعية أن المضافات الغذائية التي تخضع لحملة تشويه، لا تستخدم في شعبة الصناعات الغذائية فحسب بل أيضا في الصناعة الصيدلانية".