أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مساء اليوم الأربعاء في بيان لها، أن 12 رئيس حزب و67 مترشحا حرا سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 أفريل المقبل.

وأوضح ذات المصدر أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح إلى الموعد الانتخابي المقبل بلغ إلى غاية مساء اليوم 79 شخصا من بينهم 12 رئيس حزب والباقي مترشحين أحرار، مضيفا أن المعنيين "استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن العملية تجري في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح".