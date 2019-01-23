أكد عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم "حمس"، النائب ناصر حمدادوش، أن إعلان رئيس الحزب عبد الرزاق مقري النيّة في التقدم للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية "لا يعني بالضّرورة الترشّح".

أوضح حمدادوش في تصريح لـ"الخبر"، بشأن القرار المتوقع من اجتماع مجلس الشورى غدا، أن "الإعلان بأنّنا معنيون بهذه الانتخابات لا يعني بالضرورة المشاركة فيها، فلا يزال خيارنا هو التوافق الوطني، ولا يزال هدفنا هو الإصلاحات السياسية والاقتصادية العميقة".

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى ما أعلنه المكتب التنفيذي الوطني للحركة، أن الأصل في العمل الحزبي هو "الترشّح والمنافسة وفتح الخيارات وعرض البرامج والأفكار والرجال على الإرادة الشعبية"، معتبرا المقاطعة "استثناء" مرتبط بالظروف والمستجدات وتغير المعطيات.

وردا على سؤال حول إعلان شخصيات إسلامية أخرى الرغبة في التنافس على خلافة الرئيس بوتفليقة، قال حمدادوش: "التعدّدية في الترشّح ليست مقتصرة على الإسلاميين فقط، ومن السابق لأوانه الحُكم على خارطة المترشحين، وأعتقد أنّ التصنيف الإيديولوجي للأحزاب لم يعد صحيحًا ولا في مصلحة أحد، وأنّ منصب رئيس الجمهورية لا يناله من يغرق في فنجان التيار السياسي الإيديولوجي الواحد".

وتابع موضحا: "في حمس لا نعوّل على مكوّنٍ واحدٍ من مكوّنات الشعب، ولن يزعجنا أحدٌ في المنافسة والفوز إذا كانت هناك انتخاباتٌ تعددية ديمقراطية ونزيهة".

وعن القرارات المتوقعة من مجلس شورى، كشف أنه سيناقش تقرير المكتب التنفيذي الوطني للسداسي الثاني لسنة 2018 وبرنامج 2019 وفق الخطة الخماسية، وسيكون الملف السياسي حاضرا بقوة، خاصة في ظلّ الزخم الذي أحدثته حمس في المشهد السياسي، بفضل مبادرة التوافق الوطني وتعدد اللقاءات ونوعيتها، حيث بلغت 50 لقاء مع مختلف مفردات الطبقة السياسية من سلطة ومعارضة، لافتا إلى أن "رئيس الحركة سيضع مجلس الشورى في الصورة الكاملة لاتخاذ الموقف المناسب أمام هذا الاستحقاق" .

وعن امتعاض قيادة حمس من تصريح أبو جرة سلطاني بأنه يفكر في خوض غمار الرئاسيات، أكد حمدادوش قائلا: "لا يوجد أيّ امتعاض أو قلق، حمس حركة مؤسسات وشورية وديمقراطية، وهي ليست ثكنة عسكرية"، متابعا: "قيادة حمس لا تضيق بأبنائها ولا تنزعج من طموحات أفرادها، وهي بحاجة إلى جميع رموزها، والوفاء لهذه الحركة التي صنعتهم من عدم يقتضي أن يضع الجميع كفاءتهم وتجربتهم في خدمتها والزيادة في رصيد قوتها، وألا تكون طموحاتهم الشخصية على حسابها، وأن يحترموا لوائحها وقرارات مؤسساتها".

وعن مصير سلطاني في حال أصرّ على الترشّح ولو بصفة مستقل، أجاب: الشيخ أبو جرة سلطاني أحد القيادات التاريخية للحركة وأحد الأصلاء فيها، وقد أصبح جزء من تاريخها لا يمحوه أحد، ولا ينكر أحدٌ تاريخه النضالي وتضحياته الكبيرة، وما قدّمه من إضافات نوعية لها". مشيرا إلى أن حمس لم تبخل عليه بأن يصل إلى المجد السياسي والتنظيمي الذي لم يصله أحدٌ غيره، ولا أعتقد أنّ معدنه الأصيل سيصل به في آخر مشواره إلى الخروج عن الحركة والتمرّد عن قرارات مؤسساتها لمجرد طموحاته الشخصية".