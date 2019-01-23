خرج مساء اليوم الأربعاء رؤساء المكاتب الولائية للنقابات المستقلة لقطاع التربية بغليزان في اجتماعهم الطارئ ببيان مشترك تحوز "الخبر" على نسخة منه، مظهرين فيه سخطهم الشديد وتنديدهم بالتصرف اللامسؤول، وغير المبرر الصادر عن مديرة التربية لولاية غليزان، والمتمثل في إصدار تعليمات تمنع فيها رؤساء وممثلي نقابات التكتل النقابي من دخول مقر مديرية التربية.

وقد كشف ذات البيان أن التصرف هذا الصادر من مديرة التربية يعتبر سابقة خطيرة في حق الشركاء الاجتماعيين، ويتنافى وقوانين الجمهورية والدستور الذي يكفل حرية العمل النقابي الهادف إلى التكفل بانشغالات موظفي القطاع، وإزاء هذا فإن التكتل النقابي يدعو جميع مناضليه إلى الاستعداد لاتخاذ مواقف لم يشر إليها البيان.