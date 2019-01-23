تجري مصالح الدرك الوطني لبلدية قرومة بدائرة الاخضرية غرب ولاية البويرة ، أبحاثا واسعة بعد الشكوى التي رفعها أهل فتاة تسمى''بوطالب حبيبة'' وتبلغ من العمر 22 سنة يتيمة الاب، كانت قد خرجت منذ ما يقارب الشهر من منزل أسرتها الواقع بحي 64 مسكن دون رجعة.

وخلّف اختفاء الفتاة منذ تاريخ 23 ديسمبر من السنة الماضية ، مأساة حقيقية في أوساط عائلتها القاطنة بمنطقة قرومة ، في الوقت الذي تكثّف مصالح الدرك من أبحاثها وتحرياتها في كل الأماكن المحتملة للعثور عليها وإعادتها إلى أهلها. وحسب مصادر ''الخبر''، فإن الضحية خرجت في حين غفلة وهي مصابة برجلها الايمن " تسير عرجاء "، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر أي أثر لها، خاصة وأنها معروفة بسيرتها الحسنة وماكثة بالبيت، وهو ما حيّر عائلتها وأقاربها ومعارفها رغم محاولات الاتصال بها على هاتفها المحمول والتي باءت بالفشل.

أخ الضحية أكد "للخبر"ح البمصال أنه أضحى يتلقى العديد الاتصالات من مختلف الولايات تؤكد فرضية وجودها غير انه وبعد التنقل يصطدم بالأخبار الكاذبة ، وعليه دعى كل من شاهدها الاتصال بأقرب مركز أمن .