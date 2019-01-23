كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رابح حمدي، عن استحداث 50 ألف منصب شغل انتظاري موجه للشباب خلال سنة 2019، منها 30 ألفا في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي DAIS، و20 ألفا في إطار منحة إدماج حاملي الشهادت PID، في انتظار حصولهم على مناصب شغل مستقرة.



وأوضح الأمين العام خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بمقر وزارة التضامن الوطني بمناسبة عرض حصيلة نشاطات وكالتي التنمية الاجتماعية ووكالة تسيير القرض المصغر التابعتين لوزارة التضامن، أن هذه المناصب هي وظائف انتظارية موجهة لدعم الشباب البطال، مشيرا إلى أنها جاءت بعد موافقة الوزير الأول.



وأوضح المتحدث أن الوزارة أحصت ما يقارب المليون مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ3 آلاف دج، والمرفقة بالتغطية الاجتماعية مع الاستفادة من بطاقة الشفاء، بقيمة مالية قدرت بـ47 مليار دج خلال سنة 2018، كما تسعى الوزارة إلى احتواء قوائم الانتظار.



ويستفيد من المنحة الجزافية للتضامن الأشخاص المسنون والأشخاص المعوقون وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء المطلقات والأرامل.

أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM فقد تم منح 50365 قرض خلال سنة 2018، بقيمة مالية 4.7 مليار دينار ما مكن من استحداث 55730 منصب شغل دائم، استفادت منها 70% النساء، إضافة إلى تكوين 21269 مقاول.



وفيما يتعلق ببرنامج الوكالة المتوقع خلال سنة 2019، فمن المتوقع تمويل 47381 قرض، بغلاف مالي يقدر بـ10,35 مليار دج، منه 34356 من أجل شراء المواد الأولية، 5854 قرض موجه لمناطق الجنوب، و7130 قرض موجه لشراء العتاد. ويقدر عدد خريجي الجامعات المستفيدين من جهاز القرض المصغر 19261، في حين بلغ عدد خريجي المعاهد ومراكز التكوين المهني 89422 مستفيد. وقدرت نسبة الدعم الاجتماعي لسنة 2019، بـ21 بالمائة، أي ما يعادل أزيد من 1772 مليار دينار جزائري، يضيف المتحدث.