صعد مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه بهدف نظيف على مضيفه بيرتن ألبيون (أحد أندية دوري الدرجة الثانية) في إياب نصف نهائي المسابقة.

وساهم النجم الجزائري رياض محرز في التأهل بما أنه كان وراء الهدف الوحيد بتمريرة حاسمة لزميله “أغويرو” في الدقيقة ال26.

ولعب سيتي المباراة بأعصاب هادئة تماما بعدما حسم تأهله من الناحية العملية منذ لقاء الذهاب الذي انتهى بفوزه بتسعة أهداف نظيفة.

وينتظر "السيتيزنز" -الذي يسعى إلى التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي في المباراة النهائية- الفائز في مواجهة النصف النهائي الأخرى بين توتنهام وتشلسي.

ويستعد الفريقان اللندنيان لخوض مباراة الإياب اليوم الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشلسي علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز توتنهام بهدف نظيف.