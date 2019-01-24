يعيش سكان حي “الكونفور” في المدنية بالجزائر العاصمة، حالة رعب جراء انحناء عمود كهربائي يتوسط ساحة هذا الحي، رغم نداءات الاستغاثة التي وجهها ممثلو السكان لشركة سونلغاز أكثر من مرة، غير أن وضعية هذا العمود “الخطر” لم تتغير إلى الآن رغم أنه يهدد حياة الأطفال أكثر من الراشدين بفعل سقوط أجزاء منه. والبداية كانت بالمصباح الكبير الذي كان معلقا حيث هوى على الأرض وكاد أن يكلف المارة وزبائن المخبزة التي تقع بمحاذاته حياتهم، فإلى متى يستمر هذا الوضع؟