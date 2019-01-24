ذكر مركز "جاين" الدولي لتحليل الأعمال الإرهابية، أمس الأربعاء، بأن عدد قتلى الإرهاب بلغ خلال سنة 2018 أدنى مستوياته منذ 2009 خصوصا بسبب تراجع العنف المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال ماثيو هنمان مدير مركز الأبحاث في بيان إنه "خلال 2018 سجل المركز في العالم 15321 هجوما نفذته مجموعات مسلحة غير حكومية أوقعت 13483 قتيلا". ويعد هذا العدد الأدنى من نوعه الذي يسجله المركز منذ بدء إحصاء هذه الأرقام في سنة 2009، حيث تراجع عدد الاعتداءات بـ33.1 في المائة خلال سنة 2018 .

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي لخسارة تنظيم داعش لأراضي واسعة في العراق وسوريا وهو ما حد كثيرا من قدرة المجموعات على التحرك" بحسب المركز. وخلافا لذلك، أصبحت أفغانستان مع 4180 قتيلا جراء أعمال إرهابية "البلد الأخطر في العالم" بحسب التقرير بسبب استمرار هجمات تنظيم داعش و"تصاعد حركة طالبان".