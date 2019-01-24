سجلت مصالح الأمن سرقة 242 مركبة بولايات غرب الوطن خلال سنة 2018 تم استرجاع منها 142 مركبة.

وذكرت حصيلة للمفتشية الجهوية لشرطة الغرب بوهران ، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية ، أن جرائم سرقة المركبات عرفت انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2017 التي تم خلالها إحصاء سرقة 316 مركبة تم استرجاع منها 200 مركبة. كما تم السنة الماضية تسجيل سرقة 598 دراجة نارية بولايات غرب الوطن أسترجع منها 181 دراجة.

وفيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية تم تسجيل 869 1 قضية تورط فيها 2415 منهم 93 أجنبيا وفق المصدر ذاته. وقد بلغ عدد القضايا المسجلة السنة الماضية 685 34 مقابل 224 44 قضية في سنة 2017 ، وتتعلق بجرائم المساس بالأشخاص والممتلكات والمخدرات و الجرائم المالية والاقتصادية وغيرها.

و شملت هذه الحصيلة ولايات وهران و تلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم وعين تموشنت وسعيدة وغليزان و معسكر و تيارت و تيسمسيلت و البيض و النعامة.