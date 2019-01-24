قال الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج "جيتاكس" مقران زروقي، اليوم الخميس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أن قطاع النسيج والجلود يسعى لإعادة التواجد محليا وخارجيا بعد استفادته من قروض بلغت 21 مليار دينار في إطار مخطط التنمية ونجاحه في تحقيق مداخيل بـ 3 ملايين دولار من تصدير بعض منتجاته مع الشريك التركي.

واعتبر أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تحقيق بعض الشروط الموضوعية على غرار التكوين الذي يشهد تأخرا كبيرا، وأيضا التطوير والاختراع لتحقيق منتوج ذي نوعية، مضيفا أن كل هذه العملية يجب أن تتم بالموازاة مع نشاط الشركة الفرعية الخاصة بالتوزيع والتسويق.

في هذا الصدد، كشف ضيف القناة الأولى عن السعي لإعادة تهيئة 20 محلا تجاريا من أصل 45 تابعا للمجمع على المستوى الوطني من أجل تسويق منتجات المجمع، " المجمع يمتلك 45 محلا تجاريا على المستوى الوطني لكن 25 محلا فقط شرع في النشاط منذ مدة، لذلك نسعى لتهيئة 20 محلا تجاريا آخر لفتحها قريبا من أجل تسويق منتجاتنا لنكون قريبين من المستهلك. كما أننا بصدد البحث عن باعة جملة لتوفير منتجاتنا على جميع التراب الوطني. وأيضا نجري مفاوضات مع بعض الشركاء لتسويق منتوجاتنا بالسوق الموريتانية بعد أن شاركنا مؤخرا في معرض الإنتاج الوطني بهذا البلد الشقيق ولقيت منتوجاتنا إعجاب الزائرين".

كما كشف المتحدث عن وجود مفاوضات مع شركاء أجانب آخرين فضلا عن السعي للدخول في إطار المناولة في قطاع تركيب السيارات من خلال توفير جلود مقاعد السيارات وغيرها.