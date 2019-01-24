أعلنت إمارة منطقة مكة، أن السماح بإقامة الحفلات الفنية في المطاعم والمقاهي، يشمل كل أنحاء البلاد.

وأوضحت الإمارة في بيان رسمي لها، أمس الأربعاء، أن أمير المنطقة خالد الفيصل، "لم يصدر توجيها بمنع إقامة الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، وأن لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول استثناء منطقة مكة المكرمة من إقامة العروض الحية في المطاعم".

وأضافت الإمارة أن: "صورة التوجيه المتداول والذي يحمل اسم أمير منطقة، قديم، وكان توجيها سابقا يخص أحد مطاعم مدينة جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الإجراءات القانونية".