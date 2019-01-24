أعلنت شركة الجزائرية للمياه والتطهير، اليوم الخميس، عن الانقطاع في التزويد بالماء الشروب في 8 بلديات بولاية تيبازة.

وأوضح البيان، أن الولاية ستعرف انقطاعا في التزويد بالماء لإعادة تأهيل محطة معالجة المياه للمرحلة الثالثة الواقعة ببلدية سيدي عمر بذات الولاية، وسيكون الانقطاع يوم الإثنين 28 جانفي من الساعة الـ 8:00 صباحا ويدوم لمدة 24 ساعة.

وأضاف البيان، أن البلديات المعنية بالانقطاع هي: بلدية سيدي غيلاس، شرشال، سيدي عمر، الناظور، حجوط، مناصر، تيبازة ومراد.