أكد مكتب "أكسفورد بيزنس" للأعمال في تقريره السنوي الأخير حول الجزائر، أمس الأربعاء، بالعاصمة ،أنه ينبغي على الجزائر تسريع تنويع اقتصادها لمواجهة سياق اقتصادي عالمي متقلب يتميز بعدم استقرار السوق النفطية.

ويشير التقرير نفسه والذي عرض بحضور، على التوالي، كل من وزراء الصناعة والمناجم والتجارة وكذا الاتصال، إلى أن "تقلبات أسعار النفط التي لوحظت خلال 2018 وانخفاض احتياطات العملة الصعبة للبلد، تجعل من هذا التنويع أمرا لا مفر منه على أكثر من صعيد،لأجل ضمان استقرار نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والطويل".

وبحسب ذات المجمع، تعد كل من ترقية الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أعمال "أساسية"،لأجل السماح بتطوير القطاعات الإستراتيجية، حيث يمكن للجزائر أن تعول على الامتيازات التنافسية ،على غرار المنتجات الصيدلانية ومواد البناء والفلاحة وكذا السياحة.

وفي هذا السياق، نوه التقرير بتموقع الجزائر نحو شركاء جدد، لا سيما الصين التي انضمت الجزائر إلى " مبادرتها الحزام والطريق " وتركيا، والتي من شأنها السماح بتعويض ركود الاستثمارات المنجزة من طرف الأوروبيين.

ويتضمن تقرير هذا المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية تحاليل شاملة حول مختلف القطاعات الاقتصادية التي تسمح " بإدراج الجزائر في سياق عالمي و مقارنة تطورها وفرصها"، بحسب معديه.

وفي قطاع الطاقة، خصص التقرير جزء لمجمع سوناطراك الذي أطلق، خلال سنة 2018 ،إستراتيجيته SH2030 والمدعمة بمخطط استثماري قيمته 55 مليار دولار أمريكي أفاق 2030.

وتوضح الوثيقة نفسها أنه "ينبغي على القانون الجديد حول المحروقات و المرتقب لسنة 2019 ، مرافقة التحويل الذي تم الشروع فيه للقطاع الطاقوي الجزائري وضمان الارتفاع بالإمكانات الوطنية لهذا القطاع".

أما في ما يخص قطاع الصناعة و المناجم،اعتبر مجمع أكسفورد بيزنس أن مشروع الفوسفات العملاق بشرق البلاد الذي تقدر قيمته بـ 6 مليار دولار يمثل أحد أهم المشاريع التي أطلقت بالجزائر في السنوات الأخيرة.

كما عرفت قطاعات أخرى إطلاق مشاريع مهمة على غرار الصناعة الصيدلانية والإسمنت وكذا الصناعات الغذائية.

وفي قطاع المالية، أشار التقرير إلى "التطورات العديدة المسجلة سنة 2018، لا سيما السياسة الجديدة لبنك الجزائر، إطلاق الدفع الإلكتروني والاندماج المالي وقدرات أنظمة التمويل الأخرى على غرار الصيرفة الإسلامية والإيجار المالي.

من جهة أخرى،لاحظ المجمع أن قطاع الفلاحة شكل سنة 2018 أحد أهم العوامل لنمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.

وفي تعليقه على تقرير مجمع أكسفورد بيزنس، أعرب يوسفي عن "ارتياحه للتقدم الكبير المسجل في بعض القطاعات" وهو تقدم تم تحقيقه، على حد قوله بفضل استقرار البلاد.ومع هذا تبقى العديد من التحديات يتعين رفعها، يضيف الوزير، مشيرا على وجه الخصوص إلى تقلب أسعار البترول والمحيط الجيو استراتيجي.

من جهته، أبرز جلاب "أننا في الجزائر على وعي بأن مصيرنا يكمن في تنويع نشاطاتنا الاقتصادية ومواردنا وكذا شركائنا"، مبرزا أن "تحقيق اقتصاد النمو و الإبداع والامتياز والنمو الكبير وحده الكفيل باستغلال مواردنا والاستجابة لتحديات الغد على الصعيد الاقتصادي".

أما ممثل البنك العالمي، دامبا با، فدعا خلال تدخله في النقاشات التي تلت عرض التقرير إلى تحرير المبادرات الاقتصادية من خلال تشجيع المزيد من المؤسسات وهو الأمر الذي من شأنه استحداث مناصب عمل مستقرة.

كما شكلت الندوة فرصة لعرض الطبعة الثانية لـ "مؤشر مؤسسات مجمع أكسفورد بيزنس"، وهي دراسة أجريت سنة 2018 واستهدفت 90 رئيس مؤسسة بهدف تقييم ثقة هؤلاء المسؤولين بخصوص الوضع الاقتصادي وآفاق النمو في السنوات المقبلة.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن 73% من رؤساء المؤسسات يتطلعون بشكل ايجابي تطور ظروف السوق في الأشهر الـ 12 المقبلة مقابل 61% المسجلة في الطبعة السابقة للدراسة.