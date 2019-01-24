تسبب الانهيار الصخري لجزء من الجبل الذي وقع بسبب التساقط الغزير للأمطار على منطقة المدية منذ مساء أمس الأربعاء في توقف مؤقت صباح اليوم الخميس لحركة المرور على محور الطريق الوطني رقم 1 الرابط في الاتجاهين بين الحمدانية و المدية.

وقال مدير الأشغال العمومية يحيى مزيان، أنه تم تجنيد عدة فرق تدخل لمديرية الأشغال العمومية مدعومة بآلات ثقيلة على الساعة الخامسة صباحا لإزالة الانهيارات الطينية والحجارة التي أغلقت الطريق في المكان المسمى "وادي عطلي" على الطريق الوطني رقم 1 وتجنب التوقف التام لحركة مرور المركبات على هذا المحور الهام.

وسمحت عمليات إزالة الحجارة والطين التي دامت عدة ساعات بإعادة فتح هذا الجزء من الطريق مع الإبقاء على فرق الاحتياط بعين المكان للتدخل في حالة انهيار صخري جديد.