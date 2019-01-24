لفظت أمواج البحر، بشاطئ العين الواقع ببلدية سيدي بن عدة (عين تموشنت) ، جثة مجهولة الهوية تم العثور عليها اليوم الخميس،حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني.

ووجدت الجثة في"حالة عادية غير متعفنة" لشاب في الثلاثينات من العمر لفظته أمواج البحر إلى المنطقة الصخرية لشاطئ العين،حسب ذات المصدر.

وفيما ترجح أن تكون الجثة لمرشح للهجرة غيرالشرعية، فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد هويتها وتحديد الأسباب الحقيقية لحالة الوفاة.

وقد تكفلت مصالح الحماية المدنية بعملية إجلاء الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية "أحمد مدغري" بعين تموشنت.

وتم العثورعلى جثة في حالة متقدمة من التعفن مساء ،أمس الأربعاء بمنطقة صخرية بكريستل (شرق وهران) حسبما علم ،اليوم الخميس من الوحدة البحرية التابعة للحماية المدنية لوهران.

وقد تنقل عناصر الحماية المدنية إلى هذه المنطقة الصعب الوصول إليها بعد تلقيها نداء حول تواجد جثة لفظها البحرعلى مستوى شاطئ "عين الدفلى" ، حسب ما صرح به،رئيس الوحدة البحرية للحماية المدنية لميناء وهران الملازم بن عطية.

وأشار إلى أنه تم تلقي النداء مع نهاية اليوم غير أن الليل وسوء الأحوال الجوية جعلا انتشال الجثة التي كانت متواجدة بمنطقة صخرية مستحيلا، لافتا إلى أن العمليات استأنفت يوم الخميس في الصباح الباكر.

وتنفي حالة التعفن التي وجدت عليها الجثة فرضية أن تكون للمصور الصحفي بجريدة "لو كوتيديان دوران" كريم بن حليمة الذي اختفى في البحر منذ يوم الأحد الماضي بعد أن كان يمارس هواية صيد السمك .

ومنذ اليوم الأول لاختفائه،تمت تعبئة وسائل هامة للبحث عن كريم بن حليمة ،بمشاركة مختلف الأسلاك من الحماية المدنية والقوات البحرية للناحية العسكرية الثانية بمشاركة غطاسين متطوعين.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة على أمل العثور على المصور الصحفي كريم بن حليمة وفقا لما تم التأكيد عليه.