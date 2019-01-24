شهد وادي أزاغار ببوزقان ليلة الأربعاء إلى الخميس، سقوط مركبة بداخل وادي يعرف باسم "أزاغار ببوبهير"، كان على متنها شابين، أحدهما ينحدر من مدينة عزازقة ،الذي تمكن من الخروج من المركبة قبل أن تهوى في الوادي، فقام بإشعار مصالح الأمن بعد أن سار ليلا لعدة كيلومترات لإشعارهم بالحادث أما الشاب الثاني فجرفته سيول الوادي.

وانتقلت مصالح الأمن رفقة أعوان الحماية المدنية التي جندت للعملية ثلاث وحدات وغطاسين قضوا عدة ساعات بحثا عن الشاب الذي كان بداخل المركبة التي سقطت بالوادي.

وقد تمكن أعوان الحماية المدنية بعد عدة ساعات من البحث من إسعاف الشاب "س. أغيلاس" المنحدر من قرية أحريق ببلدية بوزقان البالغ من العمر 25 سنة، بعد إشعارها من قبل مواطن سمع صراخ شخص على بعد حوالي 1كلم من مكان سقوط المركبة، فهرع أعوان الحماية المدنية رفقة أعوان الأمن لإنقاذه بعد أن وجدوه متشبثا بحجر وسط الوادي، لتتم إثرها عملية إنقاذه.