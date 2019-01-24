تأكد اليوم، أن الجثة التي رماها البحر في منطقة صخرية بكريشتل، شرق وهران، ليست للمصور الصحفي عبد الكريم بن حليمة، الذي سقط في مياه البحر مساء الأحد الماضي.

وكان رعاة قد اكتشفوا جثة عالقة في المنقطة الواقعة بين شاطئ عين الدفلى و"كاب إقويي" شرق قرية كريشتل مساء أمس الأربعاء. وتنقلت فرقة للحماية المدنية لمدينة ڤديل إلى الموقع إلا أنه كان يستحيل التدخل نظرا لصعوبة الموقع والظلام. لتنطلق على الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس فرقة متسلقين لوحدة العقيد لطفي للحماية المدنية، نحو موقعها الذي يبعد عن شاطئ عين الدفلى بأربع كيلومترات عبر مسالك جبلية وعرة.

وانتشلوها ثم نقلتها فرق الحماية المدنية بأيديهم إلى غاية سيارة الإسعاف حيث وصلوا في حدود الساعة الثانية بعد الزوال. وذكر ضابط للحماية المدنية لـ"الخبر" أنه "يستبعد أن تكون للمصور الصحفي المفقود، نظرا لتقدم تعفن الجثة، التي فقدت بشرتها لونها ومالت إلى البياض كما فقد رأسها كل شعره". ورجح أن تكون لغريق بقي في البحر أكثر من ثلاثة أسابيع في انتظار ما تؤكده التحاليل المخبرية حول هوية الجثة.