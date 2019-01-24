توفي شخص في حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب، في محوره العابر لولاية البليدة، وأصيب 14 آخرون، بجروح تفاوتت في خطورتها، من بينهم سيدتان حاملتان.

وأفادت معلومات "الخبر"، أن الحادث وقع بين حافلة نقل للمسافرين كانت باتجاه مدينة حجوط، وشاحنة نقل للبضائع، يظهر أن سائق الشاحنة لم يتمكن من كبح مركبته، لتوقف مفاجئ للحافلة، ليصطدم بها مباشرة، مخلفا الحصيلة المأساوية، وسارعت فرق الإنقاذ لنقل الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانتز فانون بوسط المدينة، لتقديم الإسعافات والعلاج النفسي للمصدومين.

جدير بالتذكير أن حادثا مشابها لحافلة نقل مسافرين قدمت من وهران باتجاه الشريعة، وقع الأسبوع الماضي، خلف إصابة 14 جريحا.