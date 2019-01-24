توفي عون حماية مدنية اليوم الخميس بعد أن جرفته مياه الأمطار بحي 250 مسكن بمدينة البويرة بينما كان يعمل مع زملائه على تسريح البالوعات، حسبما علم من مصالح هذه الهيئة.

و استنادا لما أوضحه المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، النقيب رحماني رؤوف، فان "العون (27 سنة) جرفته مياه الأمطار ويجري حاليا انتشال جثته".

ووفق التفاصيل التي قدمها هذا الضابط فقد تم بعث 13 تدخلا في نفس الوقت من قبل مختلف وحدات الحماية المدنية لتقديم يد المساعدة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات و كذا من أجل تصريف مياه الأمطار خاصة على مستوى مدينة البويرة.