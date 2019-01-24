ستجرى مباراة اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة لحساب الجولة الـ19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت على الساعة الرابعة بملعب عمر حمادي دون جمهور بسبب العقوبة التي سلطت على رائد المنافسة، حسبما أعلنته اليوم الخميس رابطة كرة القدم المحترفة.

وتعد مباراة اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة الثانية عن الجولة الـ 19 التي ستقام دون حضور الجمهور إلي جانب لقاء المطارد شبيبة القبائل أمام أمل عين مليلة المقرر يوم الجمعة بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

الجمعة 25 يناير:

مولودية وهران - اتحاد بلعباس (15:00)

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة (17:45) بدون حضور الجمهور

دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد (17:45)

السبت 26 يناير:

أولمبي المدية - نادي بارادو (15:00)

وفاق سطيف - مولودية الجزائر (16:00)

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة (16:00) بدون جمهور

الأحد 27 يناير:

نصر حسين داي - أهلي برج بوعريريج (15:00)

شباب قسنطينة - مولودية بجاية (17:00)