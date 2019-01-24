فند وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، وجود مقترح يهدف إلى مراجعة سن التقاعد، المقدر حاليا بـ 60 سنة، قائلا "إن سن التقاعد المقدر بـ 60 سنة ويصل إلى 65 سنة برغبة العمال لن يتم تغييره في الوقت الراهن من أجل الخروج من الأزمة التي يعاني منها الصندوق الوطني".

وأكد، اليوم، وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي مراد زمالي، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة لا تنوي رفع سن التقاعد ولا خفض نسبة التقاعد، المعتمدة في الجزائر والمقدرة بـ 80 بالمائة من الراتب الشهري للعامل في الخمس سنوات الأخيرة من العمل قبل احالته على التقاعد.

على صعيد آخر، ثمن المجهودات المبذولة من طرف مصالحة للتقليل من عدد العمال غير المصرح بهم، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين في الجزائر في انخفاض مستمر منذ سنة 2011، حيث تراوح السنة الماضية بين 80 إلى 90 ألف متقاعد، مقابل عدد مناصب شغل جديدة، ما يمثل متقاعد واحد مقابل 4 عمال جدد، ما يجعل الجزائر قريبة من المعايير الدولية التي تنص على أن يقابل كل متقاعد 5 عمال جدد.