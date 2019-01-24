قاطع مدرب اتحاد عنابة كمال مواسة سفرية الفريق إلى بجاية لمواجهة الشبيبة المحلية في إطار مقابلات الجولة 19 من الرابطة المحترفة الثانية.

وفي غمرة النتائج الإيجابية التي حققها أبناء بونة مؤخرا، باقترابهم من مراتب الصعود في الرابطة المحترفة الثانية، وتأهلهم إلى الربع نهائي الكأس، فاجأ مواسة اليوم الخميس الجميع في عنابة بعدما تخلف عن تنقل تشكيلة الفريق إلى بجاية.

وعبر رئيس الفريق عبد الباسط زعيم عن تفاجئه من تصرف مواسة، مؤكدا عدم رد التقني القالمي على اتصالاته المتكررة اليوم الخميس.

وعن أسباب "اختفاء" مواسة، عبر زعيم عن حيرته خاصة وأن الفريق يمر بفترة جيدة مؤخرا، إضافة إلى تسوية جميع المستحقات المالية للاعبين والطاقم الفني، كان آخرها منحتي مقابلتي البليدة والبرج.